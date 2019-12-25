"Триллер" Коноплянки попал в список топ-50 матчей десятилетия

Авторитетный британский портал FourFourTwo составил рейтинг топ-50 лучших футбольных матчей последнего десятилетия.

На первое место авторы рейтинга поставили полуфинальный матч чемпионата мира-2014 Бразилия – Германия. В том поединке букмекеры ожидали упорной борьбы от обеих команд, в сумме выигравших на тот момент восемь чемпионатов мира. Однако бразильцы, принимавшие ЧМ у себя дома, потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:7.

Бразилия - Германия - 1:7 fourfourtwo.com

Отметим, что на 24-м месте рейтинга оказался финальный матч Евро-2012, который состоялся в Киеве, – Испания разгромила Италию со счетом 4:0.

В топ-50 нет ни одного поединка с участием украинских команд. Однако следует выделить матч, занявший 31-е место, – знаменитое Рурское дерби между "Боруссией" (Дортмунд) и "Шальке" в 2017 году завершилось со счетом 4:4. После первого тайма "Боруссия" выигрывала – 4:0, однако после перерыва гости перевернули игру и вырвали ничью, забив решающий гол на 90+4-й минуте. Поединок стал одним из лучших в карьере для Евгения Коноплянки, который отдал две голевые передачи. В составе "Боруссии" в этой игре выступал Андрей Ярмоленко.

"Боруссия" Д - "Шальке" - 4:4 EPA

10 лучших матчей десятилетия:

1. Бразилия — Германия 1:7 — 8 июля 2014 года

2. "Манчестер Сити" - "КПР" 3:2 — 13 мая 2012 года

3. "Барселона" - "Реал" 5:0 — 29 ноября 2010 года

4. "Барселона" - "ПСЖ" 6:1 — 8 марта 2017 года

5. "Реал" - "Барселона" 2:3 — 23 апреля 2017 года

6. "Ливерпуль" - "Боруссия" Д 4:3 — 14 апреля 2016 года

7. "Барселона" - "Челси" 2:2 — 24 апреля 2012 года

8. "Барселона" - "Интер" 1:0 — 28 апреля 2010 года

9. "Ньюкасл" - "Арсенал" 4:4 — 5 февраля 2011 года

10. "Челси" - "Тоттенхэм" 2:2 — 2 мая 2016 года

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" попало в топ лучших команд в истории Лиги чемпионов.

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