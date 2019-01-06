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Триллер года в футболе: защитник забил решающий гол, заменил вратаря и спас команду

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Футбольные клубы 5-й английской лиги "Честерфилд" и "Эббсфлит Юнайтед" выдали невероятный матч, который в соцсетях уже успели назвать триллером года.

Хронология встречи

  • 45-я минута: "Эббсфлит" ведет 3:0

  • 95-я минута: защитник "Честерфилда" Уилл Эванс сравнивает счет – 3:3

  • 97-я минута: голкипер "Честерфилда" Каллум Бертон удален, "Эббсфлит" должен пробивать пенальти

  • 97-я минута: так как замен больше нет, Уилл Эванс надевает вратарские перчатки и становится в ворота

  • 99-я минута: Уилл Эванс отбивает пенальти

"Это было что-то нереальное. По правде говоря, это было сумасшествие. Мы с защитниками сказали себе, что не проиграем этот матч, не имеем права его проиграть", – сказал после матча Эванс.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
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