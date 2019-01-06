Триллер года в футболе: защитник забил решающий гол, заменил вратаря и спас команду

Футбольные клубы 5-й английской лиги "Честерфилд" и "Эббсфлит Юнайтед" выдали невероятный матч, который в соцсетях уже успели назвать триллером года.

Хронология встречи

45-я минута: "Эббсфлит" ведет 3:0

95-я минута: защитник "Честерфилда" Уилл Эванс сравнивает счет – 3:3

97-я минута: голкипер "Честерфилда" Каллум Бертон удален, "Эббсфлит" должен пробивать пенальти

97-я минута: так как замен больше нет, Уилл Эванс надевает вратарские перчатки и становится в ворота

99-я минута: Уилл Эванс отбивает пенальти

"Это было что-то нереальное. По правде говоря, это было сумасшествие. Мы с защитниками сказали себе, что не проиграем этот матч, не имеем права его проиграть", – сказал после матча Эванс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что форвард клуба "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро установил невероятный рекорд английской Премьер-лиги в матче 21-го тура чемпионата, в котором его команда победила "Ливерпуль" — 2:1.