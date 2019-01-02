Три украинца вошли в топ-50 самых перспективных футболистов Европы

УЕФА включило трех украинских футболистов в топ-50 молодых игроков, которые имеют все шансы ярко проявить себя в 2019 году.
Это голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и его одноклубник полузащитник Николай Шапаренко.
Андрей Лунин
ФК "Заря"
Характеризуя игру Лунина, выступающего на правах аренды за "Леганес", отмечается его отличная реакция, а также трехматчевая "сухая" серия за клуб и сборную Украины.
Виталий Миколенко
ФК "Динамо" Киев
В заслугу Миколенко ставится то, что ему удалось вытеснить из стартового состава "Динамо" вице-чемпиона мира, игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича и дебютировать в составе сборной Украины.
Николай Шапаренко
ФК "Динамо" Киев
Шапаренко запомнился великолепным голом в матче Лиги Европы против французского "Ренна" и тем, что в 2018 году провел 4 матча за национальную сборную.
Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел великолепный матч Кубка Испании. 19-летний украинец "Леганеса" отразил пенальти в первом тайме поединка против "Райо Вальекано" и стал самым обсуждаемым футболистом Пиренейского полуострова на один вечер.