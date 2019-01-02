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Три украинца вошли в топ-50 самых перспективных футболистов Европы

1.1тЧитать материал на украинском

УЕФА включило трех украинских футболистов в топ-50 молодых игроков, которые имеют все шансы ярко проявить себя в 2019 году.

Это голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и его одноклубник полузащитник Николай Шапаренко.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

ФК "Заря"

Характеризуя игру Лунина, выступающего на правах аренды за "Леганес", отмечается его отличная реакция, а также трехматчевая "сухая" серия за клуб и сборную Украины.

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко

ФК "Динамо" Киев

В заслугу Миколенко ставится то, что ему удалось вытеснить из стартового состава "Динамо" вице-чемпиона мира, игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича и дебютировать в составе сборной Украины.

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

ФК "Динамо" Киев

Шапаренко запомнился великолепным голом в матче Лиги Европы против французского "Ренна" и тем, что в 2018 году провел 4 матча за национальную сборную.

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Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел великолепный матч Кубка Испании. 19-летний украинец "Леганеса" отразил пенальти в первом тайме поединка против "Райо Вальекано" и стал самым обсуждаемым футболистом Пиренейского полуострова на один вечер.

Персоны
Андрей ЛунинВиталий МиколенкоНиколай Шапаренко
Теги
Реал МадридЛеганесФК Динамо Киев
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