Три удаления и камбэк после 90-й минуты: матч ЛЕ завершился невероятной развязкой

Концовка матча шестого тура Лиги Европы между швейцарским "Янг Бойз" и румынским ЧФР "Клуж" подарила зрителям невероятные эмоции.

Только победа выводила гостей в плей-офф турнира, так как они отставали от соперников на два очка. На 84-й минуте им удалось открыть счет в поединке после удачного добивания, но на 90-й швейцарцы его сравняли, реализовав пенальти.

"Клуж" пошел вперед всей командой, но дивидендов это не принесло. Напротив, на шестой компенсированной минуте два футболиста "Янг Бойз" убежали на свидание с румынским вратарем и совместными усилиями установили окончательный счет матча – 2:1. Главный судья показал три красных карточки в добавленное время, поэтому команды доигрывали поединок в сокращенных составах – десять хозяев против девяти гостей.

Швейцарцы заняли второе место в группе, а "Клуж" – третье. Победителем квартета стала итальянская "Рома".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы.