Три игрока "Шахтера" вошли в команду недели Лиги Европы.

Три игрока донецкого "Шахтера" вошли в сборную недели Лиги Европы благодаря успешному выступлению в ответном матче 1/8 финала турнира против "Вольфсбурга" (3:0).

Как сообщается на официальной странице Лиги Европы в Twitter, в команду попали защитники Додо и Николай Матвиенко, которые помогли сохранить ворота "горняков" в неприкосновенности и активно поддерживали атаки "Шахтера" с флангов. Третьим представителем донецкого клуба в символической сборной стал нападающий Жуниор Мораес, который долгое время не мог забить, но все же сумел оформить дубль в самой концовке поединка.

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Напомним, что в четвертьфинале Лиги Европы "горняки" встретятся со швейцарским "Базелем". Матч состоится 11 августа в немецком Гельзенкирхене.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" нацелился на трансфер португальского вингера Фабиу Мартинша, который может стать заменой Тайсону, если тот решит покинуть команду.