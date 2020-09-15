Три гола Милевского и две победы: как "Динамо" играло с АЗ

Во вторник, 15 сентября, "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" встретится с АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Это будет третий матч между командами в истории противостояний.

Осенью 2010 года украинский клуб играл против нидерландцев в групповом этапе Лиги Европы. Перед третьим туром киевляне занимали последнее место в квартете E, поэтому выездная победа над АЗ со счетом 2:1 стала очень важной для подопечных Олега Лужного. Она была достигнута благодаря голам Артема Милевского и Евгения Хачериди в первом тайме поединка.

В четвертом туре "Динамо" уверенно переиграло команду из Нидерландов со счетом 2:0. Столичный клуб мог громить своих соперников, но несколько потрясающих сэйвов Серхио Ромеро помогли АЗ избежать крупного поражения. Оба мяча были забиты Артемом Милевским во второй половине поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита матча между "Динамо" и АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

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