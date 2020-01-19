"Тревожная ситуация" с Луниным вынудила "Реал" пойти на радикальный шаг

Неудачная аренда голкипера сборной Украины Андрея Лунина вынудила "Реал" создать специальный отдел, чтобы в будущем избежать ошибок, когда игрок в новом клубе не получает никакого времени.

Андрей Лунин

По утверждению Marca, ситуация, в которой оказался Лунин, вызвала тревогу у мадридцев и клуб решил в будущем оценивать все возможные аренды, как игроков основной команды, так и молодежных.

Теперь футболисты не будут переходить в "дружественные" клубы, а будут анализироваться тренеры этих команд, их способ общения с молодыми игроками, ситуация в команде, возможная конкуренция.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лунин летом 2018 года перешел из луганской "Зари" в мадридский "Реал". Из-за покупки лидера "Челси" Тибо Куртуа вратарь сборной Украины вынужден был перейти на правах аренды в "Леганес", за который в чемпионате провел всего 5 матчей.

В августе 2019-го Андрей был арендован "Вальядолидом" у "Реала" до конца сезона. Вместе с тем за всю первую половину сезона украинец так и не сыграл ни одного матча в чемпионате Испании.

15 января украинец перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо". Договор был подписан до 30 июня 2020 года на правах аренды.

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