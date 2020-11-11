Третий голкипер "Динамо" заразился коронавирусом

Третий голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), молодой вратарь столичного клуба должен был отправиться на Мальту в составе молодежной сборной Украины, но у него был выявлен COVID-19. Также не смогут помочь национальной команде полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан, которые представляют "Мариуполь".

Напомним, что ранее в "Динамо" коронавирусная инфекция была обнаружена у двух других голкиперов – Дениса Бойко и Георгия Бущана. Из-за болезни они пропустили поединки УПЛ против "Днепра-1" и "Шахтера", а также игру против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Следующий матч "Динамо" проведет 21 ноября против "Ингульца".

Как сообщал OBOZREVATEL, Нещерет отлично проявил себя в выездной встрече с каталонцами, став лучшим игроком противостояния. Его сейвы также вызвали восторг у болельщиков "сине-гранатовых".

Вратарь стал уже 14-м футболистом "Динамо", у которого был обнаружен коронавирус.