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Треш года: английский футбольный тренер сознался в педофилии

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Бывший тренер английской детской футбольной команды "Крю Александра" Барри Беннелл выступил с громким признанием. Британский наставник сознался в неоднократном проявлении педофилии.

Жертвами экс-коуча были мальчики в возрасте 8-14 лет. Беннел сообщил о шести случаях домогательства к несовершеннолетним футболистам в период с 1988 по 1991 годы, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в 1998 году Беннелл уже был осужден на 9 лет за педофилию. В 2015-м футбольный тренер был вновь заключен под стражу за домогательства в отношении 12-летнего мальчика.

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Кроме того, в 2016 году такие же обвинения предъявили бывшие футболисты Энди Вудворд, Стив Уолтерс, Пол Стюарт и Дэвид Уайт. Всего Беннелл обвиняется в 42 случаях домогательствах.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Англии разразился громкий скандал из-за боя Владимира Кличко против Энтони Джошуа.

Место
Англия
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