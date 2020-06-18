Тренерское кресло в "Динамо" – как электрический стул, – Ребров о возвращении в команду

Комментируя возможное возвращение в "Динамо", украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров призвал проявить уважение к нынешнему наставнику киевлян Алексею Михайличенко.

"О "Динамо", мне кажется, вообще некорректно говорить: у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега. Проявите в конце концов уважение к человеку, дайте ему поработать", – заявил Ребров в интервью изданию Футбольный клуб.

Он также сравнил работу в "Динамо" с сидением на электрическом стуле и высказался об интересе со стороны "Фенербахче".

"Тренерское кресло в "Динамо" – как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч "Шахтеру" – и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая порой совершенно безумные варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете. Что же касается "Фенербахче", то когда слухи стали связывать меня с этим клубом, вакансия тренера была там открыта. Но никаких реальных предложений мне не поступало", – ответил украинский тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Семин снова прокомментировал возможное возвращение в "Динамо" и признался, что следит за командой.