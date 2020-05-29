Тренерам и президенту "Динамо" разрешили посещать матчи команды

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что на внеочередном заседании правительства было принято решение разрешить лицам старше 60 лет посещать спортивные мероприятия.

"Сегодня на внеочередном заседании правительства были приняты изменения в постановление Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 №392, которые позволили участникам и лицам старше 60 лет, быть привлеченным к организации и проведению спортивных соревнований. Они могут тренировать, обслуживать судейством соревнования и быть представителями профессиональных спортивных клубов. Это снятие ограничений распространяется также и на мероприятия, внесенные в Единый календарный план Министерства молодежи и спорта", – написал Немчинов на своей странице в Facebook.

Тренерский штаб "Динамо" ФК "Динамо" Киев

Таким образом, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и представители тренерского штаба команды Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов смогут посещать матчи столичного клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре после возобновления украинской Премьер-лиги "Динамо" сыграет против "Шахтера" на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 31 мая. Этот матч станет уникальным в истории противостояний двух грандов украинского футбола.

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