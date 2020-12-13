Тренера "Спартака" ударил футболист "Сочи": появилось видео с камер наблюдения

В сети появилось видео начала конфликта между главным тренером московского "Спартака" Доменико Тедеско и игроками "Сочи" Сосланом Джанаевым и Жоаузинью

Telegram-канал СПАРТАККБ ТЕЛЕГА опубликовал видео с камер наблюдения в подтрибунном помещении олимпийского стадиона "Фишт".

Сперва на кадрах видно, как вратарь команды-хозяев протянул руку Тедеско. Немец ответил взаимностью, после этого став показывать на ногу, намекая на симуляцию Джанаева.

Сразу за этим на видео появился ассистент Тедеско Андреас Хинкель, который отскакивает от Жоаузинью (он остался за кадром), держась рукой за пах.

Тедеско и Джанаев кадр из видео

Андреас Хинкель (в черном) кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, после матча 18-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Спартаком" (1:0) случился скандал. Тедеско заявил, что его помощника ударил футболист "Сочи", а ему самому сказали, что "тут не твоя страна".