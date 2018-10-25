Тренера "Зенита" "замочили" перед матчем Лиги Европы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак попал в курьезную ситуацию перед матчем Лиги Европы. Во время интервью российского специалиста намочила работающая на поле система полива.

Семаку пришлось отойти от объектива камер, чтобы укрыться от летящей в него струи.

Видео момента попало на официальную страницу в Twitter "Зенита".

"Для всего остального есть "крыша", - подписали ролик петербуржцы.

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Напомним, что в третьем матче группового раунда Лиги Европы "Зенит" одержал волевую победу над "Бордо". На гол Бриана на 26-й минуте петербуржцы ответили двумя забитыми мячами от Дзюбы и Кузяева.

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