Тренер 'Зенита' получил 'печальный финал', поедая раков

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал о том, как он получил травму. Специалист отметил, что травмировал руку, поедая раков.

На фото 44-летний тренер с перевязанной ладонью. Он не уточнил, как именно он получил повреждение.

"Даже если вы очень влюблены в ракообразных… Поедайте их аккуратно, чтобы не допустить такого печального финала", – написал Радимов в Instagram.

Владислав Радимов с травмой. Instagram Владислава Радимова

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Ярослав Ракицкий в составе "Зенита" стал обладателем Кубка России. В финале петербургская команда переиграла "Химки". Встреча проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.

5 июля "Зенит" досрочно выиграл Премьер-лигу России (РПЛ), став чемпионом РФ по футболу.