Тренер "Зари" объяснил, почему команда не пыталась забить "Десне" и обогнать "Динамо"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что команду устраивало третье место в украинской Премьер-лиге, поэтому луганчане не шли вперед на последних минутах матча с "Десной" (1:1), несмотря на шанс обойти "Динамо" и стать вторыми.

"Почему не полезли вперед в конце матча, зная как играет "Динамо"? Полезть вперед, чтобы попасть в плен? Хотелось выиграть. И "Десна" хотела, и мы хотели. Можно было побежать вперед, а потом кусать локоточки. Это тоже было бы неправильно. Я вижу счастливые лица футболистов, и я уверен, что у всех них будет хорошее настроение вечером. Мы хотели быть третьей силой, мы ею и стали", – сказал Скрипник в эфире программы "Профутбол".

Отметим, что "Заря" заняла третье место и напрямую попала в групповой этап Лиги Европы 2020/21, "Динамо" сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а "Десна" – в квалификации Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре УПЛ киевляне сенсационно уступили "Колосу", но сумели сохранить вторую позицию.