Главный тренер "Зари" доставлен в больницу после матча УПЛ

Главный тренер луганского футбольного клуба "Заря" Юрий Вернидуб был доставлен в больницу Запорожья после игры 28-го тура Премьер-лиги против "Мариуполя" (3:1), сообщает "СпортАрена" со ссылкой на программу "Профутбол". Причины госпитализации не называются.

Ранее сообщалось, что 52-летний Юрий Николаевич не смог прийти на послематчевую пресс-конференцию, почувствовав небольшое недомогание. Вместо наставника на вопросы журналистов отвечал его ассистент Александр Грицай.

Как сообщал ранее "Обозреватель" 7 апреля футболист "Динамо" попал в больницу после матча с "Зарей". 19-летний хавбек столкнулся с одним из игроков луганчан, после чего не смог продолжить матч.