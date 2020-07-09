Тренер "Ворсклы" объяснил, почему не выпустил 16-летнего Исенко на серию пенальти в КУ

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов хотел выпустить 16-летнего вратаря Павла Исенко на серию пенальти в финале Кубка Украины против "Динамо", но побоялся сделать это за 10 минут до конца дополнительного времени.

"Мне очень жаль, но жаль ребят, которые отдавались в игре. Мы хотели менять вратаря, обещали Исенко выпустить, но за 10 минут боялись. Степанюк травму получил и поэтому мы выпустили защитника, поэтому замен больше не было. Нужно было двух выпускать, а оставалось еще 10 минут, боялись. Затем упрекали бы себя. Обидно было за серию пенальти. Счастье мы потеряли, теперь сложно будет выходить из ситуации. Промах Баенко? Не хочу говорить на эту тему", – цитирует слова Максимова издание footballua.tv.

Напомним, что 16-летний Исенко вывел "Ворсклу" в решающий матч Кубка Украины, выиграв серию послематчевых пенальти в полуфинале против "Мариуполя".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" по пенальти в историческом матче выиграло Кубок Украины и сравнялось с "Шахтером" по количеству трофеев в независимой Украине.