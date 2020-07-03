Тренер 'Вест Хэма' в восторге от Ярмоленко: спортивные итоги 2 июля

Тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес восторженно высказался об украинском легионере Андрее Ярмоленко, а УЕФа опубликовал календарь следующего сезона Лиги чемпионов.

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Кроме того, Элина Свитолина снялась для обложки известного журнала. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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