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10 января • обновлено в 12:04
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Тренер "Вест Хэма" рассказал о восстановлении Ярмоленко

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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился информацией о восстановлении украинского полузащитника Андрея Ярмоленко после травмы.

"Андрею сделают еще одну инъекцию в бедро. Мы ждем его возвращения, чтобы посмотреть, как укол повлияет на его физическую готовность. Надеемся, что он выбыл ненадолго", – заявил Мойес в интервью официальному сайту "Вест Хэма".

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Football.ua

Новости
"Вест Хэм" готовит подставу Ярмоленко

Напомним, что Ярмоленко травмировал заднюю поверхность бедра в конце декабря и должен вернуться на поле во второй половине января. В последний раз он играл в выездном матче своей команды против "Саутгемптона" 14 декабря, выйдя на замену за 18 минут до конца поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вест Хэм" собирается выставить на продажу Андрея Ярмоленко в зимнее трансферное окно.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Вест Хэм
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