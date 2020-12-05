Тренер "Вест Хэма" рассказал о состоянии Ярмоленко, переболевшего коронавирусом

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что украинец Андрей Ярмоленко приступил к занятиям после того, как оправился от COVID-19.

По словам наставника, последние несколько дней Андрей провел в тренировках.

"Андрей Ярмоленко выздоравливает. Никогда не знаешь, как быстро люди выздоравливают от вируса, но есть и хорошие новости: украинец вернулся, он в хорошей форме, здоров и тренировался последние несколько дней", – цитирует Мойеса пресс-служба "молотобойцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко сдал позитивный тест на коронавирус накануне матча Лиги наций с Германией, который состоялся 14 ноября в Лейпциге и завершился со счетом 1:3.

Ранее Андрей в товарищеской игре против Польши 11 ноября повторил достижение Шовковского в сборной Украины.