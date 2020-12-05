Тренер "Вест Хэма" рассказал о состоянии Ярмоленко, переболевшего коронавирусом

Максим Иншаков Футбол 13:38, 5.12.2020 Обновлено: 13:54, 5.12.2020

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что украинец Андрей Ярмоленко приступил к занятиям после того, как оправился от COVID-19.

По словам наставника, последние несколько дней Андрей провел в тренировках.

"Андрей Ярмоленко выздоравливает. Никогда не знаешь, как быстро люди выздоравливают от вируса, но есть и хорошие новости: украинец вернулся, он в хорошей форме, здоров и тренировался последние несколько дней", – цитирует Мойеса пресс-служба "молотобойцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко сдал позитивный тест на коронавирус накануне матча Лиги наций с Германией, который состоялся 14 ноября в Лейпциге и завершился со счетом 1:3.

Ранее Андрей в товарищеской игре против Польши 11 ноября повторил достижение Шовковского в сборной Украины.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Зеленский: в декабре локдаун не нужен, а в январе он может быть не страшным

Будапештскому меморандуму уже 26 лет. Зачем мы отказались от ядерного оружия и почему Украину не спасли от РФ

В Одессе депутаты облсовета под крики "Янукович!" устроили массовое побоище. Фото и видео

Мы не в Сомали живем, – Зеленского призвали наложить вето на скандальное решение по отсрочке РРО

В Житомире после двух недель борьбы с COVID-19 умерла 26-летняя девушка