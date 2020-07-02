Тренер "Вест Хэма" прокомментировал победный гол Ярмоленко в ворота "Челси"

Михаил Морозов Футбол 11:04, 2.07.2020 Обновлено: 11:43, 2.07.2020

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что не сомневался в бомбардирских умениях Андрея Ярмоленко, комментируя его победный гол в ворота "Челси" (3:2) в АПЛ. Украинец заменил Джаррода Боуэна на 78-й минуте матча.

"Я знаю, что Ярмоленко умеет забивать! Он каждый день делает это на тренировках, поэтому мы знаем, на что он способен. Джаррод принял участие в двух первых голах нашей команды, и я подумал, что пришло время его заменить", – цитирует слова Мойеса официальный сайт "Вест Хэма".

Победа над "Челси" позволила команде украинца прервать серию из трех поражений кряду и оторваться от зоны вылета на три очка за шесть туров до финиша.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко на последних минутах принес "Вест Хэму" победу в лондонском дерби.

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