Тренер "Вест Хэма" прокомментировал победный гол Ярмоленко в ворота "Челси"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что не сомневался в бомбардирских умениях Андрея Ярмоленко, комментируя его победный гол в ворота "Челси" (3:2) в АПЛ. Украинец заменил Джаррода Боуэна на 78-й минуте матча.

"Я знаю, что Ярмоленко умеет забивать! Он каждый день делает это на тренировках, поэтому мы знаем, на что он способен. Джаррод принял участие в двух первых голах нашей команды, и я подумал, что пришло время его заменить", – цитирует слова Мойеса официальный сайт "Вест Хэма".

Победа над "Челси" позволила команде украинца прервать серию из трех поражений кряду и оторваться от зоны вылета на три очка за шесть туров до финиша.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко на последних минутах принес "Вест Хэму" победу в лондонском дерби.