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Тренер "Вест Хэма" прокомментировал победный гол Ярмоленко в ворота "Челси"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2,9 т.
Андрей Ярмоленко забил 'Челси'

Андрей Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси".

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что не сомневался в бомбардирских умениях Андрея Ярмоленко, комментируя его победный гол в ворота "Челси" (3:2) в АПЛ. Украинец заменил Джаррода Боуэна на 78-й минуте матча.

"Я знаю, что Ярмоленко умеет забивать! Он каждый день делает это на тренировках, поэтому мы знаем, на что он способен. Джаррод принял участие в двух первых голах нашей команды, и я подумал, что пришло время его заменить", – цитирует слова Мойеса официальный сайт "Вест Хэма".

Победа над "Челси" позволила команде украинца прервать серию из трех поражений кряду и оторваться от зоны вылета на три очка за шесть туров до финиша.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко на последних минутах принес "Вест Хэму" победу в лондонском дерби.

Чемпионат АнглииФК ЧелсиФК Вест ХэмАндрей Ярмоленко
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