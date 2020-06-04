Тренер "Вест Хэма" оценил форму Ярмоленко после карантина

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес высказался о физической готовности полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который пропустил долгое время из-за травмы.

"У Ярмоленко была травма, и он не был готов к выходу на поле. Пауза в футболе дала ему отличную возможность набрать форму", – цитирует слова Мойеса официальный сайт лондонского клуба.

Андрей Ярмоленко

Он также отметил, что футболистам будет непросто избежать повреждений во время тренировок и контрольных поединков после трех месяцев без игровой практики.

Напомним, что Ярмоленко получил травму в середине декабря 2019 года, выйдя на замену в выездном матче английской Премьер-лиги против "Саутгемптона". Изначально ожидалось, что он сможет вернуться на поле в феврале, но восстановление украинца затянулось, поэтому он не успел сыграть за "Вест Хэм" до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий "Фенербахче" заинтересован в трансфере Андрея Ярмоленко. Стамбульский клуб уже начал переговоры с англичанами.

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