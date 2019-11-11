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11 ноября • обновлено в 20:02
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Тренер в нокауте: матч немецкой Бундеслиги завершился грандиозным побоищем

1.9т
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В рамках 12-го тура чемпионата Германии по футболу "Фрайбург" принимал на своем поле "Айнтрахт" из Франкфурта. Поединок закончился скандалом после действий защитника гостей Давида Абрахама.

Аргентинский игрок был так раздосадован неудачно складывающимся для его команды матчем, что в самой концовке поединка намеренно сбил наставника соперников Кристиана Штрайха с ног.

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

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Падение тренера "Фрайбурга" заставило вскочить на ноги всю скамейку запасных хозяев и привело к массовому конфликту между командами. После того как страсти улеглись, Абрахам был сразу же удален с поля. После видеопросмотра эпизода за ним последовал и Винченцо Грифо из "Фрайбурга", схвативший аргентинца за горло.

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Фрайбург – Айнтрахт

Как сообщал OBOZREVATEL, дерби украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо" завершилось грандиозным скандалом.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат Германии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия
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