МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Главный тренер "Спартака" пожелал Ракицкому "единства Украины и России"

1.2тЧитать материал на украинском

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, о чём беседовал с защитником "Зенита" Ярославом Ракицким после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Олег Кононов

Олег Кононов

Twitter

"О чём пообщались с Ракицким? Сказал, что рад его видеть в „Зените“ и России. Пожелал ему хорошей карьеры, чтобы был в России как дома. Россия и Украина должны быть едины”, — сказал Кононов в эфире "Матч Премьер".

"Зенит", набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. "Спартак" (33) остался на пятом месте.

Новости
Шевченко вышел из себя из-за Ракицкого

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат России
Персоны
Олег КононовЯрослав Ракицкий
Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
3
Смешно
0
Интересно
6
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения