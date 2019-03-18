Главный тренер "Спартака" пожелал Ракицкому "единства Украины и России"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, о чём беседовал с защитником "Зенита" Ярославом Ракицким после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Олег Кононов
"О чём пообщались с Ракицким? Сказал, что рад его видеть в „Зените“ и России. Пожелал ему хорошей карьеры, чтобы был в России как дома. Россия и Украина должны быть едины”, — сказал Кононов в эфире "Матч Премьер".
"Зенит", набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. "Спартак" (33) остался на пятом месте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.
В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.
Футболист же остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.
Сразу после трансфера в СМИ появилась информация о том, что защитника перестанут вызывать в национальную сборную Украины.
Позже на сайте Федерации футбола Украины фамилия Ракицкого пропала из состава команды.
4 марта Андрей Шевченко огласил состав на матчи отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. В списке фамилия Ракицкого отсутствует.
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