Тренер соперника Украины на Евро-2020 установил антирекорд сборной. Видео

Наставник сборной Нидерландов, которая является соперником Украины на Евро-2020, Франк де Бур стал первым в истории тренером национальной команды, который не сумел выиграть ни один из четырех стартовых матчей у руля команды.

В среду, 11 ноября, его подопечные сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче с Испанией. На гол Серхио Каналеса в начале первого тайма Нидерланды ответили точным ударом Донни ван де Бека во втором.

Де Бур занял пост тренера национальной команды в октябре и дебютировал с поражения в товарищеской встрече с Мексикой (0:1), после чего дважды сыграл вничью в Лиге наций против Боснии и Герцеговины (0:0) и Италии (1:1). Нидерланды занимают третье место в группе с пятью очками. Лидером квартета является Польша с семью пунктами.

Франк де Бур установил антирекорд сборной Нидерландов Twitter Dutch Football

Отметим, что в сезоне 2016/17 Де Бур был уволен из миланского "Интера" после 85 дней работы, а затем установил антирекорд английской Премьер-лиги, когда стал тренером "Кристал Пэлас" летом 2017 года. Его команда проиграла все четыре матча на старте сезона, не сумев забить ни одного гола. В Англии он проработал 10 недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, до Де Бура сборную Нидерландов возглавлял Рональд Куман, но летом он принял предложение "Барселоны".