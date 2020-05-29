Тренер соперника Украины на Евро-2020 откровенно рассказал, как перенес сердечный приступ

Александр Чеканов Футбол 19:07, 29.05.2020

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман признался, что готовился к смерти, когда у него случился сердечный приступ.

Наставник соперников украинской национальной команды по Евро-2020 заявил, что ему просто повезло попасть к кардиологу.

Рональд Куман (слева)

"Мой поход к кардиологу был отложено из-за коронавируса. У меня была сильная боль в груди, я побелел и начал потеть. Я готовился к худшему. В моей семье часто были проблемы с сердцем. Вот почему я назначил встречу на 19 марта. Но она была отменена. Когда случился приступ, в реанимации все были сосредоточены на коронавирусе. Теперь мне интересно, сколько людей умерли из-за это. Мне просто повезло", – цитирует Кумана AFP.

Как сообщал OBOZREVATEL, у России возникли серьезные проблемы с проведением Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

"Дадим им жару!" За что погиб генерал Кульчицкий, который мог изменить ход войны на Донбассе

Всю жизнь служил Украине: в Краматорске простились с погибшим комбригом Межаковым

Под Киевом устроили перестрелку в стиле 90-х: задержали 21 человека с автоматами

"У меня врагов нет!" В Николаеве скандал из-за продажи одежды с символикой РФ

Российские врачи признались в причастности к войне на Донбассе