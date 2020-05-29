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29 мая • обновлено в 20:06
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Тренер соперника Украины на Евро-2020 откровенно рассказал, как перенес сердечный приступ

1.7т
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман признался, что готовился к смерти, когда у него случился сердечный приступ.

Наставник соперников украинской национальной команды по Евро-2020 заявил, что ему просто повезло попасть к кардиологу.

Рональд Куман (слева)

Рональд Куман (слева)

"Мой поход к кардиологу был отложено из-за коронавируса. У меня была сильная боль в груди, я побелел и начал потеть. Я готовился к худшему. В моей семье часто были проблемы с сердцем. Вот почему я назначил встречу на 19 марта. Но она была отменена. Когда случился приступ, в реанимации все были сосредоточены на коронавирусе. Теперь мне интересно, сколько людей умерли из-за это. Мне просто повезло", – цитирует Кумана AFP.

Как сообщал OBOZREVATEL, у России возникли серьезные проблемы с проведением Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тег
Сборная Нидерландов по футболу
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