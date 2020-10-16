Тренер Швейцарии назвал безумием победу Украины над Испанией в Лиге наций

Тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович признался, что был крайне удивлен, когда узнал о победе Украины над Испанией в четвертом туре Лиги наций (1:0).

Как сообщает издание Blick, он отметил, что результат матча совсем не отображает того, что происходило на поле. Теперь для того, чтобы остаться в дивизионе A Лиги наций швейцарцам необходимо набирать как минимум четыре очка в двух оставшихся поединках против Испании и Украины.

"Такие результаты нельзя предугадать. Это настоящее безумие, и чтобы это понять, достаточно просто взглянуть на статистику матча: 21 удар у Испании и два у Украины, 8 – 1 по ударам в створ ворот, 72% владения мячом, 703 передачи против 283… Нам нужно выиграть оба поединка в ноябре, но без удачи нам не обойтись", – заявил Петкович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанские СМИ отреагировали на поражение своей сборной в матче с подопечными Андрея Шевченко.