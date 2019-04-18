ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Тренер "Шальке" объяснил, почему "поставил крест" на Коноплянке

3.6тЧитать материал на украинском

Главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс заявил, что украинец Евгений Коноплянка не вписывается в его тактическую схему.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

"Коноплянка не попадает в состав из-за тактики. Он хорошо тренируется. Но посмотрите на нашу организацию игры, вы все поймете", – сказал Стевенс в интервью Ruhr24 .

Свой крайний матч футболист сборной Украины в составе "кобальтовых" провел 3 апреля.

Новости
Коноплянка принял радикальное решение в "Шальке"

Как сообщал OBOZREVATEL, прошедшей зимой Евгений Коноплянка находился в шаге от перехода в турецкий "Бешикташ", однако в последний момент трансфер был заблокирован главным тренером стамбульского клуба.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Германии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Германии
Персона
Евгений Коноплянка
Место
Германия
Тег
ФК Шальке
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения