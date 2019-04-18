Тренер "Шальке" объяснил, почему "поставил крест" на Коноплянке

Главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс заявил, что украинец Евгений Коноплянка не вписывается в его тактическую схему.

Евгений Коноплянка

"Коноплянка не попадает в состав из-за тактики. Он хорошо тренируется. Но посмотрите на нашу организацию игры, вы все поймете", – сказал Стевенс в интервью Ruhr24 .

Свой крайний матч футболист сборной Украины в составе "кобальтовых" провел 3 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошедшей зимой Евгений Коноплянка находился в шаге от перехода в турецкий "Бешикташ", однако в последний момент трансфер был заблокирован главным тренером стамбульского клуба.

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