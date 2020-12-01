Тренер "Шахтера" рассказал, каким будет решающий матч против "Реала" в ЛЧ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что во вторник, 1 декабря, его подопечных ждет "очень специфическая игра" против "Реала" в пятом туре Лиги чемпионов.

Португальский специалист считает, что поединок будет крайне непростым, поскольку станет решающим как для его команды, так и для мадридцев. По его словам, "горнякам" очень важно показать уверенную игру в обороне.

"Будет очень специфическая игра. Знаем, что будет сложно, ведь это решающий матч как для нас, так и для оппонента в контексте продолжения борьбы в Лиге чемпионов. Очень важно корректно подойти к поединку. Действительно, многие из тех, кто играл в нашем составе в Мадриде, возможно, были недооценены соперником. Наша игра удивила многих, и "Реал" в том числе. Мы должны прежде всего быть сильны в обороне и постараться нивелировать все сильные стороны соперника. Стратегически, как и в первом случае, игра будет достаточно сильной. Важно не отходить далеко от того, что мы показали в первом матче, проявлять себя точно таким же образом", – цитирует Каштру официальный сайт "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, самый дорогой игрок в истории "Реала" Эден Азар и капитан команды Серхио Рамос пропустят матч против "горняков".

В поединке первого тура подопечные Каштру сенсационно обыграли мадридцев на выезде.