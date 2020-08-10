Тренер "Шахтера" рассказал, чего ждет от четвертьфинала Лиги Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру ожидает сложного матча со швейцарским "Базелем" в четвертьфинале Лиги Европы.

По мнению португальского специалиста, соперник "горняков" выделяется агрессивной игрой с сильной линией полузащиты.

"Я вижу "Базель" очень агрессивной командой с сильной полузащитой. У них есть и линия обороны, идеально обслуживающая атаку, использующая оставленное противником пространство. Они прочны при обороне, а это значит, что оппонент в определенный момент потеряет мяч, и тогда они начнут быструю контратаку. Центральные защитники работают с мячом, доставляют его в атаку длинными передачами, Фрай – игрок, контролирующий пространство и помогающий диагональными пасами. Так что это команда с очень хорошим оборонительным блоком, сильный коллектив. Нас ждет сложный матч", – цитирует Каштру пресс-служба "Шахтера".

Напомним, матч "Шахтер" – "Базель" состоится во вторник, 11 августа в Кельне.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Базеля" Марсель Коллер с опаской ожидает противостояния с донецким "Шахтером", отметив высокое индивидуальное мастерство игроков украинской команды.