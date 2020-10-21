Тренер "Шахтера" принял неожиданное решение по составу на матч с "Реалом"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что молодой голкипер Анатолий Трубин выйдет в основном составе на матч первого тура Лиги чемпионов против "Реала", несмотря на наличие в заявке Андрея Пятова.

В интервью телеканалам "Футбол 1/2/3" португальский специалист объяснил это решение тем, что 19-летний вратарь готовился к поединку вместе с командой и был здоров. Наставник "горняков" отметил, что капитан клуба и сборной Украины может выйти на поле только в случае возникновения проблем у Трубина.

"Тут нет секретов или интриги. Футбол очень линейный. Это то, о чем я говорил раньше. Трубин был с нами и работал, он не был инфицирован и сыграл в последнем матче. Мы ему доверяем. Понятно, что Пятов – капитан "Шахтера" и сборной Украины, но, к сожалению, у него был коронавирус. Ни один игрок из перенесших COVID-19 не будет играть. Это мой принцип. Это мое решение. Если нужно будет Трубина поменять – мы Пятова поставим. Если с Трубиным что-то произойдет до игры – будет играть Пятов", – сказал Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" отправился на матч с "Реалом" без семи игроков основного состава. Поединок состоится в среду, 21 октября.