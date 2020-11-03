Тренер "Шахтера" поделился ожиданиями от матча с "Боруссией" в Лиге чемпионов

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Луиш Каштру

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру отметил силу "Боруссии" из Менхенгладбаха перед поединком третьего тура Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 3 ноября.

Во время предматчевой пресс-конференции португальский специалист напомнил, что в предыдущих поединках ЛЧ немецкий клуб показывал хороший атакующий футбол, едва не выиграв у "Реала" и "Интера". Он заявил, что его команда должна быть очень внимательна и в обороне, и в нападении.

"Мы в таких матчах не можем думать только о своей команде. Это касается Лиги чемпионов. Нам будет противостоять большая сила, мы уважаем противника. Важно быть эффективными и в обороне, и в атаке. Самое главное – большая внимательность, дисциплина и полная самоотдача. Мы прекрасно понимаем, какой сложный матч нам предстоит. "Боруссия" с "Реалом" вела 2:0, и только в конце мадридцы сравняли. Это же было с "Интером", который сделал камбэк. "Боруссия" обожает атакующий футбол – у них 4 гола в двух матчах. Атакующий футбол – их ДНК, это любимый футбол", – цитирует слова Каштру издание Sport.ua.

Он также высказался о том, что матч пройдет при пустых трибунах, заявив, что люди не заслужили возвращения на стадион.

"Дополнительного давления из-за отсутствия болельщиков не будет. Но я много раз говорил, что стадион без болельщиков – это стадион без души, его сердце не бьется. Ледяная атмосфера. Неприятно, мало эмоций. К сожалению, люди, возможно, еще не начали уважать коронавирус. Жаль, что не все они понимают. Странно, что я вижу заполненные автобусы в городе, вижу людей, которые не носят маски и активно посещают публичные места. Люди мало сделали, чтобы вернуться на стадион. Вообще все странно. Футбол сейчас странный", – добавил наставник "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Боруссия" М оконфузилась перед поединком с "Шахтером", заявив, что отправилась на игру в Донецк.

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