Тренер "Шахтера" поделился ожиданиями от матча с "Боруссией" М в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что он и его команда вынесли уроки из первого матча против "Боруссии" М в Лиге чемпионов, который закончился разгромным поражением со счетом 0:6.

Перед поединком четвертого тура группового турнира, который состоится в среду, 25 ноября, португальский специалист рассказал журналистам, в каких двух компонентах нужно прибавить его команде. Он отметил, что ничья будет неплохим результатом, однако "горняки" будут работать исключительно на победу.

"Мы проанализировали, поняли, что с нами произошло, и поедем на игру с полной уверенностью, как и всегда. Знаем, что переживаем очень сложные моменты. Но мы должны быть максимально настроены и понимать, чего хотим от каждого матча. С этим настроем, амбициями и пониманием подходим к завтрашнему поединку. Буду очень линейным в своем анализе: мы не прессинговали и у нас не было попыток добраться до ворот "Боруссии". Нужно прибавить в этих двух компонентах. Возможно, в противостоянии с таким соперником, как завтра, ничья – неплохой результат, но мы будем работать только на победу – это для нас самое важное", – цитирует слова Каштру официальный сайт "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче "горняки" сенсационно потеряли очки в УПЛ, не сумев одолеть "Александрию".