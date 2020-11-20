Тренер "Шахтера" назвал главную причину поражения 0:6 от "Боруссии" М

Поражение донецкого "Шахтер" от "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:6 в Лиге чемпионов во многом связано с отсутствием зрителей на трибунах в условиях пандемии коронавируса.

Такое мнение в интервью пресс-службе "горняков" выразил главный тренер команды Луиш Каштру. По его словам, именно фанатским фактором можно объяснить многим неожиданным результатам сезона.

"Возможно, кто-то не понимает, как "Ливерпуль" проигрывает, пропустив 7 ("Астон Вилле" – ред.), "Юнайтед" – 6 ("Тоттенхэму" – ред.), Германия – Испании, мы – "Боруссии" М… Все мы понемногу начинаем осознавать, что публика на стадионах – решающий фактор, что психологическая стабильность крайне важна. А мы сейчас очень нестабильны, у нас нет возможностей среагировать в сложные моменты точно так же, как мы делали это раньше. Все мы немного инфицированы ментально, психологически. Впереди серьезная борьба. Постараемся сделать все, чтобы это пройти", – сказал Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру получил дисквалификацию от УЕФА на один матч Лиги чемпионов. Наставник "горняков" пострадал из-за опоздания на игру с "Интером".