Тренер "Шахтера": коронавирус оставляет следы, о которых не говорят мировые лидеры

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луис Каштру высказался о кадровых трудностях своей команды в условиях коронавируса.

Он заявил, что выздоровевшие футболисты возвращаются к тренировкам в неоптимальных кондициях, поскольку COVID-19 оставляет после себя следы в легких и сердце. Португальский специалист рассказал, что в его распоряжении сейчас есть два вида игроков: уставшие от матчей через каждые три дня и неподготовленные.

"Часть игроков восстанавливается, но вы знаете, что такое COVID-19. Футболисты не могут тренироваться на протяжении 10 дней, а затем возвращаются ослабленными. Мировые лидеры не говорят о том, что происходит при коронавирусе. Он оставляет следы, о которых они молчат: в легких, в сердце. На полное восстановление уходит время. Сейчас у нас есть очень уставшие футболисты, которые играют каждые три дня, и неподготовленные", – цитирует слова Каштру издание La Prensa Latina.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наставник "Шахтера" признался, что команда живет в атмосфере страха.