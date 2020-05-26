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26 мая • обновлено в 12:59
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Тренер "Шахтера" Каштру раскрыл возможный формат окончания Лиги Европы

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, что восемь четвертьфиналистов Лиги Европы могут провести оставшиеся матчи турнира в одном городе.

"По имеющейся у нас информации, если четвертьфиналы не получится провести по стандартной схеме из двух матчей, то поединки на этой стадии могут состояться в одном городе в формате на вылет. УЕФА ждет решения национальных ассоциаций о возобновлении сезона и внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в Европе", – сказал Каштру в интервью изданию A Bola.

Луиш Каштру

Луиш Каштру

Он также отметил, что его команда еще не знает, где сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

"В первую очередь, мы должны узнать, когда и где состоится матч против "Вольфсбурга". Первый поединок был сыгран в Германии, поэтому было бы честно провести ответную встречу в Украине. Матч на нейтральном поле станет преимуществом для соперников, даже если на трибунах не будет болельщиков", – добавил наставник "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали самый вероятный формат "коронавирусной" Лиги чемпионов.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига Европы
Персона
Луиш Каштру
Теги
ФК Вольфсбург ФК Шахтер
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