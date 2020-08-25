Тренер "Шахтер" о Суперкубке: фактор Луческу никак не подействует

Александр Чеканов Футбол 11:14, 25.08.2020 Обновлено: 11:43, 25.08.2020

В киевском "Динамо" с приходом Мирчи Луческу произошли очевидные изменения в игровом стиле.

Об этом заявил главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру накануне игры с "бело-синими" в Суперкубке Украины 25 августа. При этом он отметил, что фактор румынского специалиста не скажется на результате.

"Изменения налицо – как в атаке, так и в обороне. Хорошая команда, хороший тренер. Наш соперник также будет бороться за победу, с таким же желанием выиграть, как и мы. Фактор Луческу никак не подействует на решение или исход матча. У каждого тренера есть собственный стиль. Мистер Луческу покажет свой и будет требовать максимума от своей команды, я со своей стороны покажу наш стиль игры и также буду очень требователен к игрокам", – цитирует Каштру пресс-служба "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом матчу с киевским "Динамо" за Суперкубок Украины.

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