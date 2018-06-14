Тренер сборной Украины похвастался поездкой в Россию на ЧМ-2018

Бывший нападающий леверкузенского "Байера и "Ливерпуля" Андрей Воронин, который в сентябре прошлого года стал еще одним помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины, похвастался поездкой на ЧМ-2018 в России.

Легендарный футболист, отвечающий ныне в "сине-желтой" команде за селекционную работу, выложил в своем Instagram видео с Лужников.

"Настроение очень хорошее. Атмосфера получше, чем раньше. Сейчас видно, что все четыре года ждали этого события. Самедов [футболист сборной России - Ред.] – мой родной, близкий человек. Он меня пригласил на чемпионат мира", - прокомментировал Воронин поездку в Москву.

Напомним, что стартовый матч чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0.

На игре неизвестный болельщик растянул флаг Украины.