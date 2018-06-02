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Тренер сборной Украины по футболу подписал контракт с московским "Спартаком"

2.2тЧитать новость на украинском

Испанский тренер сборной Украины по футболу Рауль Рианчо будет работать в московском "Спартаке". Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", помощник Андрея Шевченко уже подписал контракт с российским клубом

58-летний испанец на посту тренера по физподготовке должен будет заменить Джорджо Д'Урбано, который покидает московскую команду.

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Отметим, что Рианчо является разносторонним специалистом, который может заниматься как физической подготовкой команды, так и сбором аналитической информации для главного тренера. Испанец имеетопыт работы в казанском "Рубине"и киевском "Динамо".

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил надежду на то, чтовскоре возглавитодну из клубных команд.

Персона
Рауль Рианчо
Место
РоссияМосква
Объект
Спартак Москва
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