Тренер сборной Украины по футболу подписал контракт с московским "Спартаком"

Испанский тренер сборной Украины по футболу Рауль Рианчо будет работать в московском "Спартаке". Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", помощник Андрея Шевченко уже подписал контракт с российским клубом

58-летний испанец на посту тренера по физподготовке должен будет заменить Джорджо Д'Урбано, который покидает московскую команду.

Отметим, что Рианчо является разносторонним специалистом, который может заниматься как физической подготовкой команды, так и сбором аналитической информации для главного тренера. Испанец имеетопыт работы в казанском "Рубине"и киевском "Динамо".

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил надежду на то, чтовскоре возглавитодну из клубных команд.