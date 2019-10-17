Тренер сборной Португалии нашел нелепую отмазку после поражения от Украины

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение своей команды в отборочном матче Евро-2020 от сборной Украины (1:2), засомневавшись в одном из решений арбитра.

Фернандо Сантуш Yuriy Yureff

"Сборная Португалии — сплоченная команда, которая всегда играет с холодной головой. Но после первого пропущенного мяча мы стали спешить. Этого нельзя было делать против такого хорошего соперника, как сборная Украины. Украина получала мяч и создавала опасности у наших ворот. Они забили второй мяч, а могли забить и третий", - признался Сантуш в интервью O Jogo.

По словам наставника португальской сборной, он пытался объяснить игрокам, чтобы они действовали хладнокровнее.

"С пенальти мы сократили разрыв в счете, могли рискнуть и на большее. У нас было два-три голевых момента, но это футбол. Справедливым результатом была бы ничья, но справедливости в футболе не бывает. Мы прекрасно изучили Украину. Я разработал, на мой взгляд, идеальную стратегию на этот матч. И я несу за нее ответственность. Все изменил первый гол с углового. После него стратегия перестала работать. Неизвестно, был ли там еще тот уголовой..." — добавил португальский тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник украинской сборной Андрей Шевченко после победы над Португалией заявил, что увидел на поле "11 львов" в составе своей команды.

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