Тренер сборной Германии поделился мнением о матче с Украиной в Лиге наций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал предстоящий матч Лиги наций против Украины, который состоится в субботу, 10 октября.

Как сообщает журналист Маркус Берг у себя в Twitter, наставник чемпионов мира 2014 года заявил, что ожидает увидеть более сильную игру в исполнении нашей команды. Несмотря на это, он считает, что его подопечным по силам победить Украину.

"У нас есть много проблем, которые необходимо решить перед поединком с Украиной. Нам предстоит сыграть с совершенно другой командой. Могу заверить вас в том, что мы серьезно подготовимся к этому матчу. Мы действительно очень хотим победить, и я думаю, что нам удастся это сделать", – сказал Лев.

Йоахим Лев заявил, что верит в победу над Украиной Twitter Маркуса Берга

Йоахим Лев заявил, что его команде нужно обсудить некоторые вопросы перед игрой Лиги наций Twitter Маркуса Берга

Он добавил, что еще не знает, кто из ведущих футболистов сможет отправиться на игру в Киеве, и затронул тему коронавируса в нашей национальной команде.

"Еще не знаю, кто точно сможет поехать на поединок в Украину. Мне нужно поговорить с Тимо Вернером и Тони Кроосом. Насколько я знаю, состояние Сержа Гнабри улучшилось. Слышал, что в сборной Украины есть игроки с коронавирусом. Наша задача – строго придерживаться инструкций и находиться в изоляции", – подытожил Лев.

Йоахим Лев о коронавирусе в сборной Украины Twitter Маркуса Берга

Йоахим Лев о кадрах Twitter Маркуса Берга

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к матчу против нашей команды Германия устроила голевую перестрелку в поединке с Турцией.