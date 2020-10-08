Тренер сборной Германии поделился мнением о матче с Украиной в Лиге наций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал предстоящий матч Лиги наций против Украины, который состоится в субботу, 10 октября.

Как сообщает журналист Маркус Берг у себя в Twitter, наставник чемпионов мира 2014 года заявил, что ожидает увидеть более сильную игру в исполнении нашей команды. Несмотря на это, он считает, что его подопечным по силам победить Украину.

"У нас есть много проблем, которые необходимо решить перед поединком с Украиной. Нам предстоит сыграть с совершенно другой командой. Могу заверить вас в том, что мы серьезно подготовимся к этому матчу. Мы действительно очень хотим победить, и я думаю, что нам удастся это сделать", – сказал Лев.

Он добавил, что еще не знает, кто из ведущих футболистов сможет отправиться на игру в Киеве, и затронул тему коронавируса в нашей национальной команде.

"Еще не знаю, кто точно сможет поехать на поединок в Украину. Мне нужно поговорить с Тимо Вернером и Тони Кроосом. Насколько я знаю, состояние Сержа Гнабри улучшилось. Слышал, что в сборной Украины есть игроки с коронавирусом. Наша задача – строго придерживаться инструкций и находиться в изоляции", – подытожил Лев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к матчу против нашей команды Германия устроила голевую перестрелку в поединке с Турцией.