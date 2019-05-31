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Тренер сборной Германии по футболу экстренно госпитализирован: что произошло

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев экстренно госпитализирован в университетскую клинику города Фрайбург.

Как сообщает источник газеты Bild, 59-летний специалист на одной из тренировок получил травму и после этого почувствовал недомогание. После прохождения обследования, врачи связали болезненное состояние Лева с нарушением кровообращения.

Йоахим Лев

Йоахим Лев

Bild

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8 и 11 июня сборной Германии предстоит провести матчи отборочного турнира Евро-2020 против команд Белоруссии и Эстонии. Пока неизвестно, будет ли присутствовать на них главный тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал сенсационный вылет команды с ЧМ-2018.

"В раздевалке была гробовая тишина и полное разочарование. Никто не мог ничего сказать. Мы очень огорчены. Нужно принять это. Поздравляю наших соперников. Мы не заслуживали пройти дальше. Во время подготовки сделали все необходимое, но нам не хватило легкости", – цитирует Лева Sport1.de.

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