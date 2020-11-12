Тренер сборной Германии: матч против Украины будет решающим

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что его команда будет серьезно настроена на победу в матче пятого тура Лиги наций против Украины.

Наставник наших соперников нацелен на первое место в группе 4 дивизиона A, в которой также играют Швейцария и Испания. Немецкий специалист отметил, что этот турнир важен для его команды, поэтому задачей бундестима является выход в плей-офф.

"Нам нужна победа в группе Лиги наций. У нас еще остались шансы, чтобы этого достичь. Матч с Украиной станет решающим, поскольку в случае победы мы окажемся в хорошем положении для выхода в плей-офф", – цитирует слова Лев издание Allgemeine Zeitung.

Отметим, что после четырех туров Германия и Украина имеют по шесть очков, а испанцы идут первыми с семью пунктами. В последнем туре группового турнира фавориты нашего квартета сыграют между собой на Пиренейском полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Германия – Украина состоится в субботу, 14 ноября.