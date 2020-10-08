Тренер сборной Франции высказался о разгроме Украины

Михаил Морозов Футбол 10:20, 8.10.2020 Обновлено: 10:23, 8.10.2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу над Украиной со счетом 7:1.

В интервью официальному сайту Федерации футбола Франции (ФФФ) он напомнил, что у нашей команды были серьезные проблемы с составом, но отметил, что не стоит приуменьшать заслуги его подопечных, которые показали яркую игру.

"Это был очень приятный вечер для нас. Я хотел бы отдать должное своим футболистам, которые создали столько моментов и забили семь голов. У моего друга Андрея Шевченко были проблемы из-за болезней и отсутствия игроков по другим причинам, но это не должно приуменьшать то, что мы сделали. Запасные футболисты и новички вышли на поле с правильным настроем на матч. Мы отличились семью голами, но могли забить и больше", – заявил Дешам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Шевченко прокомментировал самое крупное поражение в истории сборной Украины.

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