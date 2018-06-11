Тренер сборной Аргентины угодил в секс-скандал перед ЧМ-2018

Главного тренера сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли обвинили в сексуальных домогательствах к повару национальной команды.

Такую информацию обнародовал журналист Radio Mitre Габриэль Аньелло, говорится в сообщении "СпортЭкспресс".

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия знает о случившемся инциденте и якобы чиновник заплатил женщине за ее молчание.

Сообщается, что 58-летнему специалисту дадут возможность выступить со сборной на ЧМ-2018, по прошествии которого он будет отправлен в отставку.

Аргентина в группе D в рамках ЧМ сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

Первый матч подопечные Сампаоли проведут 16 июня с Исландией.

Как сообщал OBOZREVATEL, у футболистов во время ЧМ будет секс по графику.