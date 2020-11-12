Тренер Польши о матче с Украиной: играли с сильной командой, которая была лучше нас

Михаил Морозов Футбол 11:05, 12.11.2020

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек заявил, что рад победе над Украиной в товарищеском матче между командами, который закончился со счетом 2:0.

Несмотря на это, он отметил, что его подопечным противостоял сильный соперник, который показал более содержательную игру. Наставник поляков заявил, что нашей команде не хватило эффективности в завершении атак.

"Мы рады победе, но знаем, что играли с сильной командой, которая была лучше нас. Нам несколько раз повезло, соперник не забил пенальти. Превосходство состоит в том, чтобы выигрывать в таких условиях, хоть мы и допустили большое количество ошибок, особенно во втором тайме, когда выигрывали в два мяча. К счастью, Украина была неэффективной в завершении атак. Это был интересный матч, из которого можно сделать много полезных выводов", – цитирует слова Бженчека официальный сайт польской футбольной федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поражение в поединке против Польши прокомментировал главный тренер украинской команды Андрей Шевченко.

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