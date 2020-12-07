Тренер о футболисте сборной Украины: я больше не собираюсь тратить на него время

Главный тренер бельгийского "Мехелена" Вутер Вранкен жестко раскритиковал игрока сборной Украины Марьяна Шведа, который выступает за команду на правах аренды из "Селтика".

Он заявил, что наш соотечественник не идет на контакт с другими членами коллектива, несмотря на все их попытки сблизиться. Наставник бельгийской команды посоветовал Марьяну сменить вид спорта, если он хочет быть одиночкой.

"Я больше не собираюсь тратить на него свое время. Игроки и персонал делают все, чтобы Швед стал частью коллектива, но он ставит себя выше других. Он постоянно опаздывает и ведет себя так, будто не хочет тут находиться. С ним говорили одноклубники и работники команды. Я говорил с ним лично и при всех футболистах, но мы не получаем ответную реакцию. Можешь быть одиночкой, если хочешь. Но тогда играй в бильярд или занимайся чем-то другим. У нас в команде все стоят друг за друга, а его высокомерие только усложняет ситуацию", – цитирует слова Вранкена издание HLN.be.

Швед перешел в "Мехелен" летом 2020 года, но принял участие только в трех матчах клуба в чемпионате страны. Бельгийцы могут расторгнуть с ним арендное соглашение уже этой зимой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Марьяна были проблемы в "Селтике". Этот факт не скрывал главный тренер команды Нил Леннон.